Princesa do Samba é bi-campeã do Carnaval de Sobral

Encerrada a apuração das notas do desfile das Escolas de Samba de Sobral, que consagrou a Escola de Samba Princesa do Samba, Campeã 2018, após somar 10 em todos os quesitos do desfile, que totalizou 80 pontos no geral. A apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (14), no auditório da Casa de Cultura.





A Escola Princesa do Samba, agora tricampeã sobralense fez um paralelo entre o “brinquedo é a brincadeira” mostrando que o instrumental lúdico é capaz de educar.





A apuração das notas foi acompanhada por dezenas de pessoas, tendo o resultado oficial divulgado pela comissão julgadora, composta pelos sobralenses, Dênis Melo, Martônio Holanda, Expedito Duarte, Valéria Sousa, Régis Brito, Tiago Carvalho e Germana Brito. Que avaliaram o desempenho das escolas seguindo requisitos, bateria e evolução, samba, enredo, alegoria, fantasia, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira.





Confira o resultado final





1º lugar: Princesa do Samba – 80 pontos – Premiação: R$ 8.000,00;





2º lugar – Acadêmicos do Bairro Dom Expedito – 77,5 pontos – Premiação R$ 5.000,00;





3º lugar – Unidos do Alto do Cristo – 75,5 pontos – Premiação R$ 3.000,00;





4º lugar – Estação Primeira do Sinhá Sabóia – 73,5 pontos – Premiação R$ 2.000,00;





5º lugar – Mocidade Independente do Alto da Brasilia – 66,5 pontos;





6º lugar – Unidos da Vila União – 58,5 pontos;





7º lugar – Unidos das Pedrinhas – 55,5 pontos.