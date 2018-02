SOBRAL: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

Gostaria de fazer uma reclamação primeiro aos moradores da Rua Professora Francisca Felix, no bairro Domingos Olímpio, e segundo a Prefeitura de Sobral, pois nesta dita Rua citada existe um local que está com uma enorme quantidade de Lixo, e com isso vem as muriçocas os ratos etc. Queria pedir ao poder público que enviasse a equipe de Limpeza pra retirar esse lixo e orientasse os moradores para não colocar mais lixo no local, segue as fotos, desde já agradeço."