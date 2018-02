VIOLÊNCIA AVASSALADORA EM SOBRAL: TRÊS PESSOAS FORAM BALEADAS NA RUA PINTOR LEMOS

A violência crescente preocupa os sobralenses.

Três pessoas foram baleadas na tarde deste sábado, dia 16, por volta das 14h, na Rua Pintor Lemos, em Sobral. As vítimas foram identificadas como Francisco Evanildo Bastos, Marcos de Sousa Felipe e Antônio Carneiro de Sousa. Uma equipe do SAMU socorreu as vítimas para hospital Santa Casa.





As primeiras informações dão conta que as vítimas estavam na calçada, quando dois indivíduos passaram em uma motocicleta e efetuaram vários tiros, alvejando três pessoas.

Acusado: Raimundinho





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências e conseguiu efetuar a prisão de um dos acusados. O criminoso foi identificado como Sergio Silva, vulgo "Raimundinho". O acusado reagiu a prisão e atirou contra a composição policial, que revidou, alvejando-o na altura da perna.





Raimundinho foi preso e conduzido para o hospital Santa Casa, onde permanece internado, recebendo atendimento especializado. O outro indivíduo envolvido na tripla tentativa de homicídio conseguiu fugir, mas a polícia já conseguiu identificá-lo.