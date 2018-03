Adolescente desaparece no dia do apagão na cidade de Santana do Acaraú

Após chegar da academia a mãe relata que sua filha, a estudante Amanda de Lima Sousa, 14 anos, sentou na calçada de casa e alguns minutos depois desapareceu na rua Professora Áurea Estela X. Dias, onde mora com a família no bairro Marapatá, periferia de Santana do Acaraú. O caso aconteceu por volta das 19h do dia 21 de março (dia do Apagão). Ainda segundo a mãe Maria do Amparo, a filha foi vista por vizinhos saindo sozinha de casa e sem levar nada, “ela deixou tudo em casa, inclusive o celular e saiu com a roupa da academia”, relata a mãe, que disse ainda, ter visitados diversos bairros da cidade na tentativa de obter informações com as amigas da estudante, sobre o possível paradeiro da filha.





De acordo com declarações da mãe, até a manhã desta terça-feira (27), ainda não havia conseguido registar o B.O. na delegacia de policia civil da cidade, que há seis meses está sem delegado e segundo declaração da dona de casa, já duas vezes na repartição sem êxito.





“Umas amigas me disseram que chegaram a vê-la na companhia de dois desconhecidos, mas ninguém sabia quem eram, eu não como mais direito e nem durmo, sem saber o que está acontecendo ou o que aconteceu com ela”, disse a mãe emocionada.





De acordo com a apuração feita pelo Blog Tribuna dos Vales, a adolescente usou a rede social do facebook no dia 4 de março.





Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro da adolescente, pode entrar em contato com a mãe pelo telefone: (88) 99234-8406.





(Tribuna dos Vales)