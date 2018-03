Chove nas regiões que mais precisam no Ceará

Entre a sexta e o sábado, Sertão de Crateús e Inhamuns teve maior concentração de boas chuvas. Itatira, no Sertão Central, e Orós também receberam precipitações consideráveis. Em Milagres, houve alagamentos.





As últimas 24 horas trouxeram boas notícias para o Ceará em relação às chuvas. Os municípios que mais receberam água são alguns dos que estão em situação mais crítica quanto ao abastecimento.





A região com maior concentração de boas precipitações foi a do Sertão de Crateús e Inhamuns, onde os reservatórios estão em pior situação no Estado, com 1,6% da capacidade armazenada. Houve chuva acima de 50 milímetros em Arneiroz (94 mm), Independência (87,2 mm), Crateús (74 mm) e Tauá (56 mm). As chuvas foram registradas entre as 7 horas de sexta-feira, 2, e as 7 horas deste sábado, 3.





Isoladamente, a maior chuva do Estado foi em Itatira, no Sertão Central, com 95 mm. Outro local estratégico que recebeu chuvas foi Orós, onde fica o segundo maior açude do Estado, de mesmo nome. Lá choveu 52 mm.





Os 10 postos nos quais a Funceme mais registrou chuvas foram:





- Itatira (Posto: Lagoa Do Mato) : 95.0 mm

- Arneiroz (Posto: Cachoeira De Fora) : 94.0 mm

- Independência (Posto: Faz.realeza) : 87.2 mm

- Várzea Alegre (Posto: Boa Vista) : 75.0 mm

- Crateús (Posto: Aeroporto(crateus)) : 74.0 mm

- Independência (Posto: Iapi) : 70.0 mm

- Várzea Alegre (Posto: Varzea Alegre) : 60.0 mm

- Mucambo (Posto: Mucambo) : 57.0 mm

- Tauá (Posto: Santa Tereza) : 56.0 mm

- Tauá (Posto: Faz.belo Horizonte) : 54.0 mm





Em Milagres, no Cariri, choveu 49,7 mm, suficientes para provocar alagamento.