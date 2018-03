"CHUVA" DE BALAS DEIXA DUAS PESSOAS MORTAS EM SANTANA DO ACARAÚ

A cidade de Santana do Acaraú registrou na noite desta quita-feira (1), o terceiro assassinato de jovens esse ano, desta vez foram dois rapazes, João Batista Roseno Filho (Negão), 18 anos, estava no bairro Pedregal na cidade de Santana do Acaraú, quando foi atingido com dois tiros, um na nuca e outro nas costas, ele morreu no local. O outro rapaz é conhecido na cidade por Bibil e foi alvejado nas proximidades do Estádio Braizão, a vítima foi socorrida para o hospital municipal Dr. José Arcanjo Neto, mas entrou em óbito antes de dar entrada na unidade hospitalar.



O número de jovens assassinados em Santana do Acaraú no ano passado e já nos dois primeiros meses desse ano, assusta a população e preocupa as autoridades policiais locais.

O primeiro homicídio aconteceu no bairro Pedragal 2 e outro no bairro Jericó.

As Polícias Civil e Militar estão no local, realizando os primeiros levantamentos.

Vítima: Negão

Com informações do portal Tribuna dos Vales