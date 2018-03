Deputado Moses Rodrigues participa de lançamentos de investimentos federais em Piquet Carneiro, Catarina e Mombaça

A agenda do deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) no Estado do Ceará segue em ritmo acelerado. Nesta sexta-feira (09), integrando a comitiva do Presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), o parlamentar visitou os municípios de Piquet Carneiro, Catarina e Mombaça para o lançamento de obras e projetos de investimentos federais.





Em Piquet Carneiro, ao lado do Senador Eunício e do deputado estadual Daniel Oliveira (MDB-CE), foram anunciados investimentos de cerca de R$ 15 milhões em diversas áreas do serviço público municipal, que passam a integrar o programa “Avança Piquet”.





No município de Catarina, a comitiva foi recebida pelo prefeito Dr. Thiago Paes de Andrade e pelo ex-prefeito e grande líder político, Jefferson Paes de Andrade. Na cidade foram lançadas as obras da adutora Arneiroz II / Catarina, além de recursos para substituição de casas de taipa, kits sanitários, recuperação de estradas, custeio da saúde, apoio à agricultura, entre outros. A solenidade, que foi realizada no Centro de Referência em Assistência Social (Cras), contou com a presença ainda do Diretor Geral do DNOCS, Angelo Guerra, de prefeitos de Acopiara, Mombaça e Acarau, vice-prefeitos, vereadores e lideranças locais.





A agenda itinerante da comitiva foi finalizada no município de Mombaça durante a inauguração da Creche Pró-Infância José Ibiapina de Andrade Rocha. Assim como em Piquet Carneiro e Catarina, o Senador Eunício Oliveira anunciou mais ações em benefício da população. Um evento que reuniu importantes lideranças políticas locais, como prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, além de autoridades como o Diretor Regional do Ceará dos Correios do Brasil, Erico Jovino.