Falsa nota do Governo sobre ataques em Fortaleza circula no WhatsApp

Circula no WhatsApp um falso documento atribuído ao Governo do Ceará sobre os ataques ocorridos em Fortaleza neste fim de semana. O POVO confirmou com assessoria de comunicação a inveracidade da nota, que tem a logo do Executivo estadual.





O texto, que tem como título "Nota Resposta do Governo do Estado do Ceará", tem erros de português, linguagem grosseira e rasuras perceptíveis no documento, principalmente na data.





Uma série de ataques tomou conta de Fortaleza neste fim de semana. Pelo menos dez atentados foram registrados de sábado, 24, para este domingo, 25, em prédios públicos, torres de telefonia e ônibus.Confira tudo o que se sabe até agora sobre a série de ataques em Fortaleza.