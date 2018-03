Guarany de Sobral treina e jogadores conversam com Filinto Holanda

O Cacique do Vale segue se preparando para a disputa da Série B do Campeonato Cearense.





Durante a manhã desta quarta-feira (7), os atletas passaram por treinamento físico de força e resistência. Já no período da tarde os jogadores treinaram posicionamento durante o coletivo comandado pelo técnico Filinto Holanda e observado por Demair Lima, auxiliar técnico.





O segundo dia de treinamentos do bugre na temporada 2018 foi marcado pela roda de conversa entre jogadores, Filinto Holanda e toda a comissão técnica do clube, após o coletivo, realizado no Estádio do Junco. Durante o bate papo, o treinador falou sobre a metodologia de trabalho e incentivou os atletas a trabalharem em conjunto para alcançarem o objetivo principal da temporada, a volta para a elite do futebol cearense.





''Estamos aqui para subir o Guarany, estaremos todos com esse mesmo pensamento. Somos um só!'', disse o zagueiro Alderlândio.





O meia Ronaldinho, que passa por tratamentos de recondicionamento físico, trabalhou separado do grupo. O preparador físico, Célio, o acompanhou durante o treinamento.





A equipe voltará ao gramado do Juncão, nesta quinta-feira (8), às 16 horas, para treino físico.









Reforços





A diretoria do Guarany conversa com alguns atletas para serem incorporados ao clube nesta temporada. Todos os setores serão reforçados. Ao todo, oito jogadores são aguardados pelos gestores.





O lateral direito Eduardo é aguardado pelos gestores ainda nesta semana. O cearense já tem passagens pelo Bugre e estava no Coritiba-PR.





Ascom Guarany de Sobral | Fotos: Thales Menezes/Guarany de Sobral