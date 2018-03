Maioria dos postos de combustíveis não funcionará domingo (25)

O Sindicato dos Postos liberou nota afirmando que não haverá funcionamento no feriado de domingo, mas duas empresas já fecharam acordos para abrir

A maioria dos postos de combustíveis do Estado estará fechada no próximo domingo (25), feriado em que comemora-se a Data Magna do Ceará. Em comunicado, o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sindipostos-CE) informou que os estabelecimentos não funcionarão nos feriados. Em Juazeiro do Norte, no sábado (24) é dia santificado de Santa Luzia e os postos também devem fechar. Entretanto, já há estabelecimentos que fecharam acordos parciais para abrir na data.









Sindipostos





"Reiteramos que o não funcionamento dos postos de combustíveis nos feriados não decorre de uma decisão deste sindicato patronal e sim pelo fiel e irrestrito cumprimento da legislação trabalhista. Dessa forma, a fim de evitar repercussões negativas e desconfortos em razão do fechamento desses estabelecimentos, sugerimos que os consumidores se programem quanto ao abastecimento dos seus veículos e contamos com a compreensão de todos", comunicou o Sindispostos.









Acordos próprios





De acordo com o Sindicato dos Empregados em Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo do Estado do Ceará (Sinpospetro-CE), duas empresas já fecharam acordos coletivos próprios com o sindicato laboral e terão autorização para operar no próximo domingo. Outros proprietários de postos de gasolina também estariam se direcionando ao sindicato para fazer o mesmo e obter a pemissão para abrir no feriado.





Ainda de acordo com o sindicato laboral, a reunião que deveria ter sido realizada hoje com o Sindipostos-CE foi adiada para o próximo dia 6. Até lá, ainda sem convenção coletiva, os postos não poderão abrir nos feriados, com exceção daqueles que fecharem acordos coletivos próprios.





No último feriado, no dia 19 de março, os estabelecimentos também ficaram fechados por falta de acordo entre os sindicatos patronal e laboral. A questão diz respeito ao entendimento de ambos das novas leis, em vigor no País desde a Reforma Trabalhista ocorrida no ano passado, no que tange especialmente ao regime de trabalho durante os feriados.









