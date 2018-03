MUITA BALA E SANGUE EM SOBRAL!

Policias Militares do RAIO realizavam rondas nas proximidades do antigo IBAMA, quando visualizaram um indivíduo na garupa de um mototáxi. Os PMs deram voz de parada para o mototaxista, que parou a motocicleta, momento em que o passageiro pulou da moto e correu para o matagal, no entorno do Ibama. Os policiais fizeram a perseguição ao suspeito, que efetuou disparos de arma de fogo contra a composição policial, que por sua vez revidou e conseguiu alvejar o elemento, que foi socorrido para o Hospital Santa Casa.