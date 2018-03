OFICIAL DE JUSTIÇA SOFRE SEQUESTRO RELÂMPAGO QUANDO ENTREGAVA INTIMAÇÃO EM HORIZONTE

Um oficial de Justiça sofreu um sequestro relâmpago e teve o carro roubado na tarde desta terça-feira em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza.





O servidor do Tribunal de Justiça estava intimando uma vítima na calçada em frente à casa dela. Foi quando encostou uma picape Hilux atrás do carro dele.





Desembarcaram dois homens. Um deles armado. Na abordagem já mandaram que o Oficial entrasse no banco de trás. Ele pediu para não entrar e disse que levassem o carro, mas teve de ceder.





Rodaram por cerca de 15 minutos apontando uma arma para ele e perguntando pelo rastreador do veículo. Ele afirmou que não havia.

Até que o abandonaram em uma estrada carroçável, próximo à BR 116.





Fizeram questão de dizer que o carro seria usado para matar inimigos de uma facção criminosa. A Hilux, com pelo menos mais dois homens, acompanhou o trajeto e no final seguiu em comboio com o carro roubado.





Ao pedir os documentos, a vítima foi atendida e recebeu mais R$ 25,00. Os ladrões sugeriram que usasse o dinheiro para pegar uma van.





Já o aparelho celular, o Oficial avisou que era rastreável. “Disseram que estaria a 500 metros dali, debaixo de uma placa e que depois de meia hora eu podia ligar pra Polícia”.





Ele foi até a placa e estava mesmo. Depois, embarcou na primeira van. Em seguida, fez o Boletim de Ocorrência. O carro tem seguro.





