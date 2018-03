PM de UPP do RJ mata a namorada a tiros e comete suicídio

Vizinhos escutaram disparos durante a madrugada desta sexta. Polícia acredita que ele matou ela a tiros e se suicidou.

Um policial militar, identificado como Lucas Rodrigues Viana, e sua namorada Lívia Monteleone foram encontrados mortos com marcas de tiros na madrugada desta sexta-feira (23), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A polícia acredita que ele matou a namorada e se suicidou.





O agente era lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Andaraí, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O assassinato da jovem e o suicídio do oficial aconteceram em um prédio na Rua Luís Palmier, no bairro do Barreto, em Niterói.





Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados para a ocorrência. Vizinhos ouviram disparos durante a noite, mas os corpos só foram encontrados pelo pai do policial.





O local do crime está preservado para a perícia da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). (G1)