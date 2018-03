Se você tem menos de 4 linhas em seu pulso, você deve ler isso!

Na vida dos seres humanos, existem alguns paradigmas e simbologias que são realmente muito raros. No entanto, são detalhes aos quais devemos prestar atenção, uma vez que uma pequena característica física pode significar muito em nossa vida e pode nos ajudar a nos conhecer melhor como pessoas.





Talvez possamos definir alguns aspectos da saúde, também podemos obter respostas para situações futuras. É importante que através da observação, analisemos todos os detalhes do nosso corpo. Com essa análise podemos descobrir anormalidades e tomar as medidas necessárias.

Aqui detalhamos o significado das linhas em torno do pulso:





As linhas de pulso





As linhas que são distribuídas horizontalmente através do pulso, também são conhecidas como linhas Rascette e carregam vários significados diferentes, especialmente em relação à saúde,bem – estar e sorte de uma pessoa. Na metafísica está vinculada o número de linhas com o tempo que uma pessoa vai viver, de fato, essa teoria diz que quanto mais linhas no pulso uma pessoa tem, mais tempo ele ou ela viverá.

Se a primeira linha do pulso é visivelmente marcada, representa 23-28 anos de vida, a segunda linha do pulso indica 46-56 anos de vida, a terceira linha 69-84 anos de vida, e a última ou quarta linha representa mais de 84 anos de vida, a quarta linha é muito rara. O número médio de linhas no pulso é de duas a três, se você já contou o número de linhas no pulso, continue lendo e descubra o que significa.





A primeira linha

A primeira linha do pulso é a linha mais importante, quando esta linha é muito marcada, indica boa saúde em geral, se a primeira linha é tênue ou não muito visível, isso indica algum problema de saúde. Nas mulheres, quando a primeira linha se curva para a base da palma ou quando quebra, indica problemas ginecológicos como dificuldade de engravidar, irregularidades no período ou dismenorréia, nos homens, quando a primeira linha é dobrada para cima em direção à base da palma da mão ou quando se quebra, indica problemas de próstata, urina ou reprodução.









A segunda linha

A segunda linha está ligada à riqueza, à prosperidade e à felicidade de uma pessoa, o ideal é que esta linha esteja intacta.





As terceira e quarta linha

A terceira linha da está relacionada à carreira e ao sucesso. Uma pessoa influente tem uma linha reta ininterrupta, a quarta linha do pulso é geralmente paralela à terceira linha e a suporta, ou seja, quem possui até a quarta linha será muito bem sucedido e terá vida longa.





A leitura das mãos em geral realmente é intrigante, pois muitas vezes acabam revelando coisas surpreendentes do nosso presente ou futuro. No entanto, ainda é um tabu sendo objeto de estudos de muitos especialistas.





Você também pode se interessar:

noticias Veja mais sobre: Curiosidades

Fonte: Super Incríveis