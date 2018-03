Sindicato entra em acordo e postos funcionarão no feriado

Liminar determina a abertura de todos os estabelecimentos durante a Semana Santa. Trabalhadores recorrem.

O Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Combustível do Ceará (Sinpospetro) acordou que 50 postos ficarão abertos durante o feriado da Semana Santa. Uma liminar expedida pela Justiça na terça-feira (27), já determinava que todos os estabelecimentos funcionassem, mas a categoria recorre da decisão.





De acordo com a entidade que representa os trabalhadores, a lista completa será divulgada na quinta-feira (27), mas alguns estabelecimentos já foram definidos. Veja a lista:





FORTALEZA

Posto Eco - Av. Dom Luiz, 970-Aldeota

Star Posto - Av. Antônio Justa, 2400-Meireles

Posto Alfa - Av. Presidente Castelo Branco, 3100

Posto Passare - Av. Doutor Silas Munguba, 5555- Bairro Boa Vista

Posto Via Sul - Av. Washington Soares, 2050 - Eng. Luciano Cavalcante

Posto Maluagua - Av Litoranea,900 - Precabura

Posto RM Barra - Av. Coronel Carvalho, 920 - Vila Velha

Posto RM3 - Av. Mister Hull, 3300 - Presidente Kennedy

Posto Projeção - Rua Padre Valdivino, 999 - Aldeota





CASCAVEL

Posto Cascavel - Av. Chanceler Edson Queiroz, 2175 - Centro





BEBERIBE

Posto PCM - Rua Juvenal Colaço/ Rod. CE 040 S/N - Bairro Sede

Posto Vento Leste - Rod. CE 040 km 72 S/N - Centro

Posto Morro Branco - Rua Dep. Raimundo Queiroz S/N - Zona Urbana

Posto Beberibe - Rod. CE 040 KM 66 S/N - zona rural

Posto Marambaia - Rod. CE 040 KM 80, S/N - Zona Rural





No feriado de São José e Data Magna, referente à Libertação dos Escravos no Ceará, os postos ficaram fechados. Os trabalhadores reividicam aumento salarial de 3,8%, aumento de 20% no vale-refeição e proibição da jornada intermitente. Os postos que funcionarão na Semana Santa, concordam com as demandas dos funcionários.