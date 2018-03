UVA divulga edital de seu primeiro vestibular com cotas para estudantes de escolas públicas

No ano de seu jubileu de ouro, a Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA) divulgou hoje (01 de março) o edital referente ao processo seletivo 2018.1, o primeiro da universidade a utilizar o sistema de cotas que beneficia estudantes de escolas públicas, negros, pardos e indígenas, conforme a Lei Estadual nº 16.197 aprovada em 17 de janeiro de 2017 pelo governador Camilo Santana.





Ao todo são disponibilizadas 796 vagas para mais de 20 cursos de graduação, sendo que metade dessas serão divididas em quatro modalidades de cotistas: preto, pardo, indígena e cotista social. Para participar das cotas os candidatos devem ter estudado o ensino médio integralmente em escola pública e possuir uma renda familiar de até um salário-mínimo e meio por pessoa, além de solicitar a inclusão como cotista durante a inscrição e entregar os documentos comprobatórios no Campus CIDAO entre 12 e 23 de março.





No Brasil o sistema de cotas já é utilizado por várias universidades federais desde 2012 que em sua maioria têm o ENEM como forma de ingresso. No Ceará embora todas as UF’s (UFC, UNILAB e UFCA) já utilizam-se o sistema, somente nesse ano é que as três universidades estaduais (UECE, URCA e UVA) utilizarão cotas semelhantes às adotadas pelas federais.





As inscrições ocorrerão entre os dias 12 de março e 13 de abril, com a aplicação da prova no dia 20 de maio e resultado previsto para o dia 08 de junho de 2018. Os candidatos aprovados deverão fazer a matrícula nos dias 14 de 15 de junho, com o início das aulas em julho de 2018.