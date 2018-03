Venda de combustíveis é serviço essencial e postos devem funcionar nos feriados, diz MPF

Ministério Público Federal (MPF) considera venda de combustíveis serviço essencial e população não pode ser afetada por conta da divergência entre patrões e empregados do setor.

Postos de combustíveis prestam serviço essencial à população; com base nesse entendimento, o Ministério Público Federal (MPF) considera que os estabelecimentos não podem ter o funcionamento interrompido.





O procurador da República Oscar Costa Filho enviou ofício ao Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos), o documento solicita informações sobre a suspensão da venda de combustíveis nos feriados e fins de semana.





No ofício encaminhado ao Sindipostos, o MPF estabelece o prazo de 48 horas para que a entidade envie as informações. Caso a requisição não seja atendida, o sindicato poderá responder judicialmente pela omissão.





“Serviços essenciais como o de distribuição de combustíveis e de energia não podem ter descontinuidade causando enormes prejuízos aos cidadãos”, argumenta Oscar Costa Filho. Para ele, a população não pode ser afetada por conta da divergência entre patrões e empregados do setor.