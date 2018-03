VEXAME: Fortaleza é a sétima cidade mais violenta do mundo, diz pesquisa mexicana

Os dados são da organização Sociedade Mexicana Segurança, Paz e Justiça. Ela elencou as 50 cidades com maiores taxas de homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. Dezessete cidades brasileiras com mais 300 mil habitantes estão na lista.





Dezessete cidades brasileiras estão entre as 50 mais violentas do mundo. Entre elas está Fortaleza. A capital cearense é destaque neste ranking da criminalidade mundial de acordo com a organização de sociedade civil mexicana Segurança, Justiça e Paz, que faz o levantamento anualmente, com base nas taxas de homicídios na proporção por 100 mil habitantes. Entre 2016 e 2017, houve um aumento de 85 por cento de assassinatos, subindo de 44,98 para 83,48 mortos por cada 100 mil.





Conforme a pesquisa, as três cidades mais violentas do mundo são, pela ordem: Los Cabos (México), com uma taxa de 111,33 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes); Caracas (Capital da Venezuela), com 111,9; e Acapulco (no México), com taxa de 106,63.





Em terceiro lugar já aparece uma cidade brasileira, no caso, Natal, a Capital do estado do Rio Grande do Norte, com 102,56 homicídios por cada 100 mil habitantes.





Na pesquisa da organização mexicana, Fortaleza aparece em sétimo lugar. De acordo com o ranking, na capital cearense a taxa de assassinatos, entre 2016 e 2017, ficou em 83,48 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes.





Além de Fortaleza e Natal, outras 15 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes e que integram a lista das mais violentas do mundo, são: Belém/PA (taxa de 71,38 homicídios para cada 100 mil habitantes), Vitória da Conquista/BA (70,26), Maceió/AL(63,94), Aracaju/SE (58.88), Feira de Santana/BA (58,81), Recife/PE (54,96), Salvador/BA(51,58), João Pessoa/PB (49,17), Manaus/AM (48,07), Porto Alegre/RS (40,96), Macapá/AP (40,24), Campo de Goytacazes/RJ (37,53), Campina Grande/PB (37,29), Teresina/PI (37,05) e Vitória/ES (36.07).