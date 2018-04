1ª Cãomiada Sobral acontece próximo sábado, 7 de abril, no Arco Nossa Senhora de Fátima

Cachorros e gatinhos, acompanhados dos seus tutores, além de defensores da causa animal têm encontro marcado, no próximo sábado, 7 de abril, no Arco Nossa Senhora de Fátima, para a 1ª edição da Cãomiada Sobral.





Realizado pelo grupo de protetores independentes Marlove, o evento contará com a presença e apoio de um dos principais defensores de animais no Estado, o vereador de Fortaleza, Célio Studart.





A Cãomiada- que já teve quatro edições em Fortaleza- chega a Sobral com o objetivo de conscientizar os sobralenses sobre o cuidado com os animais abandonados e reivindicar um Hospital Público Veterinário e uma Delegacia de Defesa Animal no Estado do Ceará.





Aberta ao público, a 1° Cãomiada Sobral ajudará os protetores independentes do Grupo Marlove, que estarão vendendo uma camisa, por R$ 20,00, no local do evento. O lucro das camisas será destinado como doação aos protetores para ajudar os animais abandonados.









SERVIÇO:

1ª edição da Cãomiada Sobral

Local: Arco Nossa Senhora de Fátima

Data: 07/04/2017

Horário: 16h





ASSESSORIA DE IMPRENSA

Carol Vasconcelos- (85) 9 9661-2033