Vem aí a 1ª EXPONOROESTE, de 09 a 11 de agosto de 2018, no Parque de Exposições Shopping do Boi, em Cariré. Durante o evento, haverá feira de produtos agropecuários, concurso de equinos, muares, ovinos e caprinos com R$ 30 mil reais em prêmios, além da realização do 14º Leilão de animais da Fazenda Misterioso. São esperados 40 mil visitantes para a Exposição, que contará ainda com diversas atrações musicais.

