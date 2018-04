Abertas as inscrições para ingresso no Curso de Medicina UNINTA por aproveitamento da nota do ENEM

A Comissão Própria de Processos Seletivos (CPPS) do Centro Universitário Inta (UNINTA), tornou públicas as normas do processo seletivo para ingresso no Curso de Medicina 2018.2 através do aproveitamento da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). São ofertadas o total de 35 vagas. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 13 de maio, exclusivamente, através do site do UNINTA.





O processo seletivo compreenderá a análise das notas obtidas pelo candidato no ENEM, nas últimas três edições (2015, 2016 e 2017). A escolha da edição e a nota da prova escolhidas ficam a critério do estudante e deverão ser informadas no ato da inscrição.