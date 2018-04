Aeronáutica: 180 vagas abertas para cadetes do ar

Do total de ofertas, 160 são para homens e 20 para mulheres. Inscrições de 18 de abril a 8 de maio.

Quem concluir o CPCAR com aproveitamento receberá certificado de ensino médio e poderá concorrer a vagas no primeiro ano do Curso de Formação de Aviadores





A Aeronáutica divulgou edital de concurso com 180 vagas para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR). A Força Aérea Brasileira (FAB) receberá inscrições entre 18 de abril e 8 de maio.





Do total de ofertas, 160 são para candidatos do sexo masculino e 20 do feminino. É requisito ter nível fundamental completo e idade entre 15 e 18 anos até 31 de dezembro de 2019, ano de início do treinamento.





Os interessados poderão se candidatar mediante o preenchimento de formulário disponível no site http://ingresso.Afaepcar.Aer.Mil.Br/. O valor da taxa de participação é de R$ 60.









Processo seletivo





A seleção envolve cinco etapas. Na primeira delas, em 8 de julho, os participantes farão provas escritas de língua portuguesa, matemática e língua inglesa, além de redação.





Haverá aplicação em Belém/PA, Recife/PE, Natal/RN, Salvador/BA, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, Barbacena/MG, São Paulo/SP, Pirassununga/SP, Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Porto Alegre/RS, Brasília/DF, Manaus/AM, Boa Vista/RR e Porto Velho/RO.





Nas demais fases, os concorrentes passarão por inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico e validação documental, entre setembro de 2018 e janeiro de 2019.





Com duração de três anos, o curso é ministrado pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAr), em Barbacena/MG. O treinamento destina-se a preparar jovens para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais Aviadores (CFOAV), da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga/SP.