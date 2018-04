Bicampeão! Ceará vence Fortaleza novamente e conquista o Campeonato Cearense de 2018

Foi a 45ª vez que o Alvinegro venceu o Campeonato Cearense.

O CEARÁ É BICAMPEÃO ESTADUAL! Precisando apenas de um empate para levantar a taça depois da primeiro jogo da finalíssima, o Alvinegro demonstrou superioridade e bateu o Fortaleza por 2 a 1, na tarde deste domingo (8), na Arena Castelão. Foi a 45ª vez que o Vovô conquista o Campeonato Cearense, se consolidando como o maior vencedor da história.





O resultado consolida um trabalho realizado com muito planejamento por parte da diretoria alvinegra, que soube administrar as competições simultâneas que a equipe disputou: Copa do Brasil e Copa do Nordeste. No Estadual, o time finalizou o hexagonal final na liderança e ainda saiu sem ser derrotado pelo Fortaleza, tendo conquistado três vitórias e um empate.





O jogo









O último capítulo do Campeonato Cearense começou a ser escrito com um Clássico-Rei repleto de fortes emoções. Depois de muita mistério, Fortaleza e Ceará mandaram a campo equipes com escalações diferentes para disputar o título.





Os primeiros minutos foram de domínio do Alvinegro, que administrava a posse de bola enquanto o Leão assistia a troca de passes do seu campo de defensivo. Controle de jogo que se converteu em perigo com Felipe Azevedo, aos 11. O atacante disparou no canto esquerdo e forçou boa defesa de Matheus Inácio, substituto do goleiro Marcelo Boeck.





A criação de jogadas era natural, tendo em vista que o Fortaleza não conseguia armar lances pelo meio-campo. Limitado às jogadas áreas, foi com um cruzamento que Gustavo respondeu para o Leão, mas Éverson, ligado, defendeu com tranquilidade.





Eis então que surge um lance fora do roteiro: Pio aproveita o rebote de uma cobrança de falta e emenda um chutaço, no ângulo de Matheus Inácio. O Ceará abre o placar aos 18 do primeiro tempo.





Depois do tento, a atmosfera parecia favorável para o plantel alvinegro. No entanto, o heroi também surge como vilão e, em lance bobo, Pio derruba Osvaldo dentro da área, o melhor jogador tricolor. Na cobrança, aos 37, Bruno Melo chuta na trave de Éverson. Desperdiça o tricolor.





O jogo volta a ganhar tensão quando Ligger divide com Valdo e Éverson na grande área. O zagueiro tricolor ficou desacordado e esperou sete minutos por atendimento. Com a partida retomada, aos 55, Bruno Melo aparece em posição irregular e manda pro fundo da rede. Lance irregular. O jogo seguiu até os 60.





Na volta do intervalo, Ceni sacou Pablo e colocou em campo Alan Mineiro. O Leão passou a tentar arremates de fora da área, mas sem efetividade. A partida então foi novamente interrompida. Dessa vez, sinalizadores impediram a continuação da partida.





Depois de cinco minutos, a partida retorna. O Leão martelou o alvinegro, mas não conseguiu penetrar nas linhas defensivas. O principal lance então surge na bola parada de Alan Mineiro, que Éverson salva, aos 23.





O jogo conhece seu desfecho final aos 38. Arthur, apagado na partida, finta três e finaliza. A bola resvala na defesa e sobra para Felipe Azevedo colocar na gaveta. O Fortaleza diminuiu aos 45 com Adalberto, mas não aproveitou os sete minutos oferecidos pela arbitragem. Título alvinegro no Castelão.









