Fim de semana com mais um banho de sangue no Ceará: 51 pessoas assassinadas

Cinquenta e uma pessoas foram assassinadas no Ceará durante o fim de semana. A violência armada deixou 17 mortos nas ruas da Capital, outras 15 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), além de 10 casos no Interior Sul e outros nove no Interior Norte. Somente no domingo (8), as autoridades registraram 21 casos de homicídios no estado, incluindo um duplo assassinato que vitimou um casal em plena Avenida Alberto Craveiro, no bairro Dias Macedo.





As vítimas estavam num carro e seguiam em direção à Arena Castelão para assistir à partida final do Campeonato Cearense de Futebol, quando foram surpreendidas pelos tiros ao parar o carro em um semáforo. Os mortos eram o cearense Rafael Carlos Bispo, 31 anos; e a paulista Carla Carrilho, 40. Segundo a Polícia, o assassino foi o ex-marido de Carla, Marcos Roni Alburquerque de Morais, 43 anos, que logo em seguida suicidou-se com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas não resistiu.





Em Fortaleza, outro duplo homicídio aconteceu no começo da noite de sábado (7), quando bandidos dispararam cerca de 40 tiros contra um carro do serviço Uber na Avenida Edilson Brasil Soares, bairro Sapiranga-Coité, matando na hora o motorista e um passageiro. Os mortos foram identificados como Flávio Carlos dos Santos, 33 anos; e Renê de Oliveira Gonçalves, 22.





Três adolescentes foram assassinadas no fim de semana. Um dos crimes ocorreu na tarde de sexta-feira (6), no bairro Parque Araxá, em Fortaleza. Uma jovem foi morta, a tiros, dentro de carro na Rua Torres Portugal. Já na tarde de domingo, outra garota foi assassinada, a tiros, na Rua Joaquim Magalhães, no bairro José Bonifácio, na zona Central da cidade.





Em Tamboril (a 282Km de Fortaleza), a jovem Karolyne Feitosa de Sousa, 17 anos, foi assassinada dentro de casa, na comunidade Vila São José. O crime ocorreu na madrugada de domingo (8), no momento em que falta energia eétrica. Várias cápsulas de balas de pistola foram encontradas próximas ao corpo da adolescente.





Crimes





Em Fortaleza, os 17 homicídios registrados no fim de semana ocorreram nos seguintes bairros: Granja Lisboa, Parque Araxá, Vila Peri, Parquelândia, Messejana, Cristo Redentor (Vila do Mar), Conjunto Ceará, Sapiranga-Coité (duplo), Edson Queiroz, Antônio Bezerra, Vila Velha, Parque São José, Dias Macedo (duplo), Mucuripe e José Bonifácio.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram registrados 15 assassinatos nos seguintes Municípios: Maracanaú (5), Caucaia (3), Aquiraz (2), Horizonte (2), Maranguape (2) e Pacatuba (1).





Sertão





No Interior Sul, 10 pessoas foram assassinadas no fim de semana nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (2 casos), Morada Nova, Quixeramobim, Ibaretama, Icapuí, Aracati (morte por intervenção policial), Jucás, Pedra Branca e Limoeiro do Norte.





No Interior Norte, foram mais nove assassinatos nos seguintes Municípios: Sobral (2 casos), Varjota (duplo homicídio), Tamboril (2), Pentecoste, Itarema e Canindé.





Veja os locais dos assassinatos no fim de semana no Ceará:





Sexta-feira (6.4.2018)





AIS 02 – Granja Lisboa – achado/bala/masc (12:16)

AIS 06 – Parque Araxá – bala/fem (14:06)

AIS 05 – Vila Peri – bala/masc (21:16)

AIS 03 – Messejana – bala/masc (12:40)

AIS 06 – Parquelândia bala/masc (15:30)

AIS 12 – Maracanaú - achado/faca/masc (5:15)

AIS 13 – Aquiraz- faca/masc (8:57)

AIS 13 – Horizonte – bala/masc (11:58)

AIS 11 – Caucaia – bala/masc (18:51)

AIS 11 – Caucaia – bala/masc (morte por intervenção policial)

AIS 16 – Tamboril – bala/masc (00:40)

AIS 17 – Itarema – bala/masc (15:10)

AIS 16 – Varjota – bala/masc (21:00) (DUPLO)

AIS 20 – Morada Nova – bala/masc (10:25)

AIS 19 – Juazeiro do Norte – bala/masc (14:16)

AIS 20 – Quixeramobim – espancamento/outros (21:00)





Sábado (7.4.2018)





AIS 08 – Cristo Redentor – achado/bala/masc (06:29)

AIS 02 – Conjunto Ceará – bala/masc (10:33)

AIS 07 – Sapiranga – bala/masc (19:29) (DUPLO)

AIS 07 – Edson Queiroz - bala/masc (21:38)

AIS 11 – Caucaia – bala/masc (15:20)

AIS 13 – Horizonte – bala/masc (23:11)

AIS 17 – Pentecoste – bala/masc (19:50)

AIS 14 – Sobral – bala/masc (21:00)

AIS 20 – Ibaretama – bala/masc (00:30)

AIS 19 – Juazeiro do Norte – bala/masc (09:20)

AIS 18 – Icapuí – bala/masc (17:20)

AIS 18 – Aracati – bala/masc (11:00) (morte por intervenção policial)





Domingo (8.4.2018)





AIS 06 – Antônio Bezerra bala/masc (12:43)

AIS 08 – Vila Velha – achado/bala/masc (18:19)

AIS 09 – Parque São José – bala/masc (22:48)

AIS 01 – Mucuripe – outros meios/masc (00:12)

AIS 07 – Dias Macedo – bala/masc e fem (14:56) (DUPLO)

Ais 05 – José Bonifácio – bala/fem (16:47)

AIS 12 – Maranguape – bala/masc (01:15)

AIS 12 – Maracanaú – achado/bala/masc (07:20)

AIS 12 – Maracanaú – achado/bala/masc (11:31)

AIS 12 – Pacatuba – bala/masc (12:52)

AIS 12 – Maracanaú – faca/masc (13:26)

AIS 12 – Maranguape – bala/masc (18:45)

AIS 13 – Aquiraz – bala/masc (18:54)

AIS 12 – Maracanaú – bala/masc (19:50)

AIS 15 – Canindé – bala/masc (3:30)

AIS 16 – Tamboril – bala/fem (3:40)

AIS 14 – Sobral – achado/bala/masc (14:00)

AIS 21 – Jucás – bala/masc (02:00)

AIS 20 – Pedra Branca – faca/masc (18:00)

AIS 18 – Limoeiro do Norte – bala/masc (21:20)





(Fernando Ribeiro)