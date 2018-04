Manifestação pró-Lula é realizada em Sobral

Assim como acontece também em outras cidades e capitais do Brasil, uma manifestação a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi realizada na manhã desta quarta-feira, 11, em Sobral.





O ato em defesa da liberdade de Lula, intitulado como Dia Nacional de Mobilização em Defesa de Lula Livre, reuniu militantes de organizações e siglas como o Movimento Sem Terra (MST), Central Única dos Trabalhadores (CUT) e Partido dos Trabalhadores (PT). Representantes da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Ceará (Fetraece) e a presidente do PT de Forquilha, Helenira Pinheiro, também estiveram presentes no protesto.





Utilizando um veículo com som e segurando faixas com os dizeres 'Lula Livre', manifestantes gritaram palavras de apoio ao ex-presidente pelas ruas do Centro. O ato foi encerrado no Becco do Cotovelo.





Prisão





O ex-presidente se entregou à Polícia Federal (PF) e foi preso no sábado, 7. Ele estava no edifício no Centro da cidade do ABC desde quinta-feira, 5, quando o juiz Sérgio Moro expediu mandado de prisão. Lula foi condenado em duas instâncias da Justiça no caso do triplex em Guarujá (SP). A pena definida pela 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) é de 12 anos e 1 mês de prisão, com início em regime fechado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.





(Fabiano Silva)