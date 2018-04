NOTA DE ESCLARECIMENTO

Acerca da matéria veiculada neste Blog em 12 de abril de 2018, sob o título “Incontrolável: mais uma motocicleta foi tomada de assalto em Sobral”, cumpre esclarecer que o fato ocorreu no dia 11 de abril do corrente ano, por volta das 18 horas, ao final do expediente de trabalho dos funcionários da Prefeitura de Sobral, sendo que a mulher retratada na referida matéria é, na realidade, uma das funcionárias da referida Prefeitura.

A dita funcionária, ao buscar seu veículo junto ao estacionamento privativo da Prefeitura de Sobral, cujo local é monitorado por câmeras, foi vítima de um assalto perpetrado por dois elementos armados de revólver, que agiram com extrema violência, conseguindo subtrair sua moto Honda Biz, de placa NVE-5715, além de sua bolsa, onde estavam documentos de identificação e outros objetos, inclusive celular.

Observa-se, neste caso, que a insegurança em Sobral é realmente assustadora, a ponto de assaltantes não pouparem nem servidores da Prefeitura Municipal, ousando agir até mesmo em estacionamento privativo monitorado por câmeras de segurança.

Assim, urge a adoção de medidas para que fatos como esse não voltem a acontecer, sendo fundamental o reforço na segurança do estacionamento da Prefeitura Municipal.

Por fim, é importante ressaltar que a valorosa Polícia Militar do Ceará em Sobral conseguiu localizar o veículo roubado, o qual já foi restituído à sua proprietária, mas, infelizmente, até o momento, não obteve o mesmo êxito em relação aos demais pertences da vítima.









Agradeço muito a atenção deste importante veículo de comunicação.