SAÚDE NA UTI - Adauto Arruda vai a tribuna e diz que a maternidade do HRN foi fechada

O vereador Adauto Arruda (MDB), foi único parlamentar a utilizar espaço na tribuna do Plenário 5 de Julho, na sessão de terça-feira. Durante o seu discurso falou sobre a situação em que o Partido dos Trabalhadores (PT), deixou o País, que na sua avaliação um rombo bilionário nos cofres públicos.





Adauto chegou a anunciar que a maternidade do Hospital Regional Norte (HRN), foi fechado e que os pacientes foram transferidos para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. “A que ponto nós chegamos, cada dia que passa só piora a situação do povo, a saúde não tem mais atendimento, apesar do município ter bastante dinheiro para investir nesta área”, destacou Zé Vital.





O vereador Adauto Arruda, relembrou de um pronunciamento feito pelo prefeito Ivo Gomes, que no ano de 2017, o município iria zerar a fila de cirurgia eletiva. “O prefeito Ivo, chegou a dizer que Sobral iria realizar duas mil cirurgias eletivas, e que o pessoal ainda está esperando que isto aconteça. Exemplo, um sobrinho meu, que há mais de um ano aguarda ser chamado para fazer uma cirurgia no joelho”, destacou Adauto Arruda. (Wilson Gomes)