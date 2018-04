Teresa Santos, a Miss Groaíras, é eleita a Miss Ceará 2018

A Miss Groaíras, Teresa Santos, foi escolhida como principal representante da beleza do estado, no Miss Ceará Be Emotion 2018. No total, 16 misses participaram do evento. A disputa aconteceu na noite da última quinta-feira (12), no Theatro Via Sul, em Fortaleza.





A coroa e o título foram recebidos das mãos da Miss Ceará 2017, Alexia Duarte. Teresa é estudante de Direito e tem 19 anos.





A partir de agora, a ganhadora já começará a se dedicar para a disputa do Miss Brasil 2018.





A cerimonia incluiu desfiles com trajes casual, de banho e gala. O segundo lugar foi da Miss Fortaleza, Daniela Carneiro, 19 anos, estudante de serviço social.





Já a terceira posição ficou por conta da Miss São Gonçalo do Amarante, Thâmilla Assunção, 18 anos, estudante de Design de Moda. As dez semifinalistas foram as misses Aracoiaba, Fortaleza, Quixadá, Iguatu, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Quixeramobim, São Gonçalo do Amarante, Groaíras e Reriutaba.





Tribuna do Ceará