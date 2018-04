TERROR NO CENTRO DE SOBRAL: BANDIDOS EXECUTAM HOMEM COM TIROS DE ESCOPETA E PISTOLA

Um homem foi executado na manha desta quinta-feira, dia 05, na rua Coronel José Inácio, no centro de Sobral. A vítima inicialmente foi identificada por ''Valter das Porcas''. De acordo com informações cerca de aproximadamente 30 tiros foram efetuados no local. Os atiradores estavam em um carro branco, na fuga, os bandidos tomaram um outro carro de assalto na rua Pintor Lemas de uma mulher, no bairro Santa Casa. Os assassinos deixaram no local um carro com placas de horizonte - CE.

Carro abandonado pelos bandidos na Rua Pintor Lemos

Os criminosos estavam armados com pistolas e uma escopeta.





Policiais Civis e Militares estão realizando diligências na tentativa de prender os criminosos.