Assassinatos de mulheres sobem para 188 casos no Ceará em 2018

Subiu para 188 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2018. No fim de semana, mais três mulheres foram mortas no estado, duas delas em crimes ainda misteriosos para as autoridades policiais. Uma delas foi seqüestrada junto com uma amiga, levada para um local ermo e decapitada. A amiga conseguiu sobreviver após fugir dos criminosos.





Era por volta de 6h30 de sexta-feira passada (11), quando moradores da comunidade Garrote, na zona rural de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) localizaram uma cena macabra. O corpo de uma mulher havia sido deixado às margens da estrada velha de acesso àquela comunidade. A mulher teve a cabeça arrancada e colocada sobre o tórax.





Segundo as informações colhidas inicialmente pela Polícia, a jovem era conhecida como “Rosanny Don Jhon”. Era assim que ela se identificava em seu perfil numa rede social. Tinha dois filhos e morava no Conjunto São Miguel, em Caucaia, de onde teria sido seqüestrada junto com uma amiga na noite da última quinta-feira (10).





O crime é misterioso. Praticamente no mesmo local, o corpo de outra mulher foi também localizado na manhã do último dia 3, nas mesmas circunstâncias, isto é, degolado. Até agora, a vítima não foi identificada. O corpo permanece na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Outras vítimas





Um caso de feminicídio foi registrado no fim de semana no Município de Tauá, na região dos Inhamuns (a 337Km de Fortaleza). Na manhã do domingo Dia das Mães (13), a servidora pública municipal, Antônia Ivone Xavier Pereira, 54 anos, foi assassinada com vários golpes de faca pelo ex-marido, Davi Domingos Evangelista, que está foragido. O casal estava em vias de separação. O crime ocorreu na comunidade Fechado Grande, no Distrito de Trussu, na zona rural de Tauá.





Já na noite de ontem, uma jovem foi baleada e morta dentro de uma residência localizada no Conjunto São Cristóvão, no Jangurussu.





Números





Em apenas quatro meses e 13 dias de 2018, 188 mulheres foram assassinadas no Ceará. Veja os número de assassinatos por mês no estado:





Janeiro ............... 56





Fevereiro ........... 42





Março ................ 46





Abril ................... 33





Maio* ................. 11





TOTAL ............ 188





(*) Até o dia 13/5





(Fernando Ribeiro)