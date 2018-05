Base da PM em Sobral é ataca com coquetel molotov na madrugada de hoje

Atentado aconteceu no Conjunto Novo Caiçara.

Uma base da PM de Sobral, localizada no Conjunto Novo Caiçara, foi atacada, na madrugada desta quinta-feira (31), com um coquetel molotov. A bomba caseira não chegou a explodir.





O Ceará News 7 também foi informado por moradores do local que houve tiros às 9h de hoje. Este é o terceiro dia de ocorrências contra policiais naquela região.





Só esta semana, no município, foram contabilizados sete assassinatos. Dentre as mortes, a de uma criança de apenas quatro anos, atingida enquanto brincava na porta de casa, ontem, no bairro Parque Santo Antônio. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu na Santa Casa de Misericórdia.





Confira as imagens de Wellington Macedo: