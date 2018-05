CORPOS DE UM HOMEM E UMA MULHER SÃO ENCONTRADOS MORTOS A BALA DENTRO DE VEÍCULO NA ZONA RURAL DE VIÇOSA

Um possível homicídio seguido de suicídio foi registrado na manhã desta quarta (23), na zona rural de Viçosa do Ceará.

Era por volta das 09h30 quando moradores da localidade de “Sitio Campo Redondo”, ouviram disparos de arma de fogo vindos de um local ainda incerto. Somente por volta das 11h00 em uma estrada de terra que dá acesso a localidade de Juá dos Vieiras (sentido Uruoca-Morro do Chapéu), foi encontrado uma Hilux, cor preta, ano 2010, de placa NID 7772, a qual estava parada no canto direito da estrada com o motor funcionando, os alertas ligados e o som também em funcionamento.





No interior do veículo um casal em óbito. Os corpos estavam em seus acentos, o motorista com um revólver na mão esquerda apresentando uma perfuração a bala na mandíbula. A passageira com um tiro no peito e lesões na mão esquerda. O Homem foi identificado como Rogerio Pereira Vieira, 49 anos, comerciante, residente em Tianguá. Ainda não há identificação da mulher. O local do sinistro está sendo resguardado pelos policiais do Destacamento de Viçosa até a chegada da equipe da Perícia e Rabecão.





(Ibiapaba 24 horas)