Guarany de Sobral é goleado pelo Caucaia!

O Guarany de Sobral foi superado pelo Caucaia na tarde deste domingo (16), em jogo realizado no Estádio Raimundo de Oliveira, na região metropolitana de Fortaleza. A partida terminou com vitória para o time da casa por 4 a 2. Patuta e Maciel marcaram para o rubro-negro sobralense. Este foi o primeiro revés do Cacique do Vale na segunda fase da competição. O Guarany de Sobral agora já pensa no próximo compromisso, contra o Barbalha, que será quarta-feira (23), no Estádio do Junco, em Sobral, às 20:30. Nesta segunda-feira (21), o elenco rubro-negro realizará um treino regenerativo na Clinsf e à tarde iniciará as atividades no Estádio do Junco com um treino tático para os atletas que não atuaram no jogo e os não-relacionados.