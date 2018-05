Homem morre ao atender celular ligado à tomada enquanto lavava roupa

Roney da Costa Machado levou um choque e morreu no local do acidente, em uma fazenda em Ipiranga do Norte (MG).

Um homem de 50 anos morreu após atender um aparelho celular em sua casa, localizada em uma fazenda no município de Ipiranga do Norte, a 455 km de Cuiabá (MG), no domingo (29/4). O telefone de Roney da Costa Machado estava carregando na tomada enquanto ele lavava roupa.





Ao ouvir o aparelho tocando, anunciando uma chamada, Roney o pegou, mas levou um choque quando tentou retirá-lo da tomada. O trabalhador morreu no local e seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) no município de Sorriso, a 420 km de Cuiabá.





De acordo com o portal Notícias ao Minuto, a Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC) realizou inspeção na residência. O corpo de Roney Machado será velado em Rondonópolis e sepultado em Campo Grande (MS). Via Metrópoles