Medicina Veterinária UNINTA oferta curso de Vigilância da Raiva Silvestre

Estão abertas até o próximo dia 25 de maio as inscrições para o curso de Vigilância da Raiva Silvestre – Quirópteros. A atividade é uma iniciativa da coordenação de Medicina Veterinária do Centro Universitário Inta (UNINTA) e do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Animais Silvestres do UNINTA (NEPAS). Para participar os interessados devem se dirigir até a coordenação do curso, das 13h às 17h, e efetuar o pagamento da taxa de R$50,00 reais. O evento acontecerá durante os dias 28 a 30 de maio de 2018, na sala 01, no anexo C, com o total de 30 vagas.





Segundo o professor Dr Bruno Teixeira, a atividade surge a partir da necessidade de um maior controle de endemias na região. “No que se refere à raiva, a área de Sobral é endêmica. Portanto, a importância de promovermos este curso nasce desta constatação e do fato de a raiva ser uma zoonose que leva ao óbito em 100% dos casos registrados, sejam em seres humanos, animais domésticos ou animais silvestres”, colocou o professor do UNINTA.





O curso terá como palestrante o médico veterinário Francisco Bérgson Pinheiro Moura, que atualmente é assessor técnico da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e responsável pela vigilância epidemiológica do Estado. Dentre as temáticas a serem abordadas em sala de aula e em visita a campo estão previstas: bioecologia de quirópteros, taxonomia, montagem de armadilhas (prática), reconhecimento de área (prática) e captura de quirópteros.





De acordo com o Dr Bruno Teixeira é importante destacar que nas zonas urbanas os principais casos de raiva acontecem com incidentes envolvendo cachorros e gatos. Já nas zonas rurais o principal agente transmissor da doença é o morcego hematófago. O curso é aberto aos estudantes de medicina veterinária e profissionais de áreas afins. A organização também informa que os participantes receberão certificado de 20h/aula.









CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA





Dia – 28/05/18





Manhã

08h00 – 08h30 – Abertura

08h30 – 10h00 – Raiva (conceito, histórico, epidemiologia, transmissão, profilaxia)

10h00 – 12h00 – Quirópteros – Bioecologia

12h00 – 13h30- Almoço





Tarde

13h30 – 14h30 – Quirópteros – Famílias

14h30 – 15h00 – Intervalo (coffee break)

15h00 – 17h00 – Taxonomia (aulas teórica e prática)





Dia – 29/05/18





Manhã

08h00 – 10h00 – Desmodus rotundus – Bioecologia

10h00 – 10h30 – Intervalo (coffee break)

10h30 – 12h00 – Montagem de rede de neblina (mist net) – Aula prática

12h00 – 13h30 – Almoço