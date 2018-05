NOTA DE ESCLARECIMENTO DA AVIANCA BRASIL

A Avianca Brasil informa que o voo O6 6376, que estava realizando o trecho entre o aeroporto Orlando Bezerra de Menezes (Juazeiro do Norte) e o aeroporto internacional Pinto Martins (Fortaleza), precisou retornar ao destino de origem após um pássaro colidir com a aeronave. O procedimento de pouso foi realizado normalmente e os 91 passageiros foram reacomodados nos voos 06 6377, saindo de Juazeiro do Norte para Guarulhos; O6 6124, que fez o trecho entre Juazeiro e Brasília; e os O6 6378 e 06 6379, ambos rumo à capital cearense.





Por conta da retenção do avião para inspeção, o voo O6 6373, saindo de Fortaleza com destino a Guarulhos, em São Paulo, precisou ser cancelado. Neste caso, a companhia também ofereceu o atendimento aos passageiros e os reacomodou nas demais saídas para a capital paulista.





A Avianca Brasil lamenta o desconforto causado aos clientes e ressalta que ofereceu toda a assistência necessária. A companhia reforça ainda que a segurança de seus passageiros e colaboradores é sua principal prioridade.