Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro no Ceará

Um homem identificado como Carlos Alexandre de Souza Rocha, conhecido como Ceará, foi preso pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (15). Ele é delator da Lava Jato e foi preso com outras sete pessoas, em uma operação contra lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas.





De acordo com as investigações, Ceará atuava com o doleiro Alberto Yousseff, ele tinha firmado acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Supremo Tribunal Federal (STF), homologou o acordo. A Polícia Federal disse que vai avisar as duas instituições para que avaliem a rescisão do acordo de delação premiada.





Ceará foi preso na cidade de João Pessoa (PB), na Operação Efeito Dominó. Em seu depoimento, em 2014, Ceará disse que levou R$ 300 mil para o ex-presidente Fernando Collor de Mello (PTB/AL), em pacotes de notas de R$ 100,00. O ex-presidente, negou que conhecesse Ceará e questionou a credibilidade do depoimento.





O senador Aécio Neves (PSDB/MG), também foi citado durante o depoimento de Ceará. Ele disse que o senador mineiro recebeu R$ 300 mil a mando de Alberto Yousseff. Aécio neves negou a afirmação do delator.





Os senadores Renan Calheiros (MDB/ AL) e Randolfe Rodrigues (Rede/ AP), também foram citados pelo delator. Ele disse que entregou dinheiro para os dois senadores, que também negaram tudo.





A Operação Efeito Dominó, é um desdobramento da Operação Spectrum, iniciada em julho de 2017, que desarticulou uma estrutura estabelecida para o tráfico internacional de drogas.





Os policiais cumprem 26 ordens judiciais, sendo 18 de busca e apreensão, cinco de prisão preventiva e três de prisão temporária nos estados do Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Mato Grosso do Sul e São Paulo, além do Distrito Federal.