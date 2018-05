Provas objetivas do concurso para cartórios serão aplicadas neste domingo

As provas objetivas do concurso público para cartórios (notarial e registral) do Estado serão aplicadas neste domingo (20/05), na Universidade Estácio de Sá – Unidade Via Corpvs (Rua Eliseu Uchoa Becco, nº 600, Bairro Patrolino Ribeiro). As avaliações de ingresso por provimento serão realizadas a partir das 8h e as de ingresso por remoção, a partir das 14h. A empresa responsável pela aplicação será o Instituto de Estudos Superiores do Extremo Sul (Ieses).





Para conferir a sala e horário de prova, os candidatos devem acessar o site do Ieses (http://www.cartorio2018.tjce.ieses.org) e clicar em “documentos – página inicial”. A Comissão Organizadora é presidida pelo desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho, do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O candidato deve comparecer ao local de prova com antecedência mínima de 30 minutos, munido de documento com foto e caneta esferográfica com tinta de cor preta ou azul, fabricada em material transparente. Não será necessário apresentar documento de confirmação de inscrição.





CONCURSO