Tentativa de roubo a carro-forte termina em tiroteio e dois feridos em um shopping na Aldeota

Uma tentativa de assalto a um carro-forte na manhã desta segunda-feira (28) transformou as ruas da Aldeota em palco de um intenso tiroteio na área considerada nobre da Capital cearense. Ao menos, duas pessoas ficaram gravemente feridas e a Polícia Militar continua realizando um cerco em um shopping a poucos metros da Praça Portugal.





O ataque ocorreu quando um carro-forte parou na Rua Marcos Macedo, próximo ao cruzamento com a Rua Visconde de Mauá, ao lado de um shopping, para abastecer os caixas eletrônicos instalados no local. Segundo testemunhas, bandidos apareceram armados e houve uma intensa troca de tiros com os vigilantes que desciam do blindado com os malotes.





Na troca de tiros, funcionários e clientes do Shopping tentaram se esconder, mas, aos menos, dois deles acabaram sendo baleados. Um deles levou um tiro nas costas e um vigilante foi atingido por um tiro no peito. Os dois caíram feridos na entrada do shopping, enquanto os criminosos fugiram. Contudo, houve boatos de que dois dos integrantes da quadrilha teriam se escondido em um escritório num dos andares do prédio comercial.





Várias patrulhas da Polícia Militar cercaram a área e os policiais militares iniciaram uma varredura na área, na tentativa de localizar os criminosos. Os dois baleados foram socorridos por populares, que acionaram equipes do Samu. Os feridos foram colocados em ambulâncias e levados para o IJF-Centro.





Dois suspeitos foram presos durante o cerco da Polícia. Eles fugiram do local em uma moto, mas acabaram sendo interceptados na Avenida Leste-Oeste e serão encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos (DRF).





Fernando Ribeiro

Com informações do Blog Fernando Riberio