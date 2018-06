CARLOS RONER É ELEITO O 3º MELHOR PREFEITO DA REGIÃO NORTE E O 13º DO CEARÁ

Foi divulgada na manhã desta quinta-feira (7), em Fortaleza os 35 melhores prefeitos do Estado do Ceará 2017/2018. O Prefeito do município de Coreaú, Carlos Roner, ocupa a 13 ª posição em todo o Estado, firmando-se como o 3º melhor Prefeito da Região Norte, ficando atrás apenas de Sobral e Granja.









A promoção do evento que tem à frente o publicitário Roberto Farias, da PPE – Publicidade, Promoções e Eventos, chega à sua 31ª edição, com bastante credibilidade e responsabilidade. A apuração dos votos foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, através de uma comissão formada pelo Sr. Paulo Alcântara, secretário Executivo do IPC/TCE (representando os Tribunais), jornalista Antônio Viana, do Grupo Cidade (representando a Imprensa) e Sr. Lindolfo Cordeiro, da Controladoria da Assembleia Legislativa (representando as Casas Legislativas), juntamente com Roberto e Leonardo Farias.





A seleção foi feita através da Internet e por uma comissão julgadora de alto nível com 41 membros. Os 35 prefeitos escolhidos foram avaliados através dos critérios de probidade administrativa, projetos viabilizados, indicadores sociais, obras realizadas, prestação de contas apresentadas, convênios de cooperação técnica, divulgação, tratamento ao funcionalismo, cumprimento de promessas, capacidade de captação de recursos, reconhecimento popular, entre outros.





A festa de entrega dos diplomas acontece no dia 02 de julho, no Buffet La Maison. A solenidade será realizada a partir das 20 horas. A cerimônia reunirá autoridades, familiares e amigos dos homenageados.









Comissão Julgadora:









* Ministro Raul Araújo - Corregedor do Tribunal de Contas União – TCU





* Profª Izolda Cela – Vice Governadora do Estado





* TCE – Índice Transparência Municipal





* Senador Eunicio Oliveira – Presidente do Congresso Nacional





* Senador José Pimentel





* Senador Tasso Jereissati / Luiz Pontes





* Desembargador José Parente – Tribunal de Justiça do Estado - TJ





* Ubiratan Aguiar – Ministro Escrito do Tribunal de Contas da União - TCU





* Deputado José Albuquerque – Presidente da Assembleia Legislativa do Ceará – AL





* Vereador Salmito Filho – Presidente da Câmara Municipal de Fortaleza – CMF





* César Veras – Presidente da União dos Vereadores do Ceará - UVC





* Romildo Rolim – Presidente do Banco do Nordeste - BNB





* Profº Henry Campos – Reitor da Universidade Federal do Ceará – UFC





* Fábio Zech – Superintendente Regional do Trabalho – SRT





* Alci Porto – Diretor do SEBRAE





* Marcelo Mota – Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB CE





* Sr. Expedito Nascimento – Confederação Nacional dos Municípios - CNM CE





* Almir Guilherme – Presidente da União Brasileira de Apoio aos Municípios - UBAM





* Gadyel de Aguiar Paula – Presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará - APRECE





* Paulo César Norões – Presidente da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão - ACERT





* João Ferreira – Presidente da Associação Cearense de Jornalistas do Interior - ACEJI





* Chiquinho Feitosa – Senador Suplente





* Gonzaga Mota – Ex Governador do Estado





* Antônio Cambraia – Ex-Prefeito de Fortaleza





* Luiz Sérgio Gadelha Vieira – Ex Presidente do Tribunal de Contas do Município





* Irineu Carvalho – Assessor da Associação dos Municípios do Estado do Ceará





* Darlan Leite – Associação dos Municípios Turísticos do Ceará - AMTUR





* Socorro Pitombeira – Planejamento e Administração Municipal - ESPLAM





* Cid Carvalho / Miguel Dias Filho – Diretor Grupo Cidade de Comunicação





* Roberto Moreira – Diretor da TV Diário





* Walter Bardawil – Diretor da TV União





* Paulo Oliveira – Rádio Verdes Mares 810





* Osvaldo Magalhães – Diário do Nordeste





* Maristela Crispim – Diário do Nordeste Interior





* Carlos Silva – Rádio Assunção





* Wolker Gomes – Rádio Cidade 860





* George Cesar – Sistema AVOL





* Sônia Pinheiro / Pedro Gomes de Matos – Jornal OPOVO





* Antônio Viana – Municipalista / Rádio Cidade





* Ulisses Lima – Jornal Folha do Sertão





* Marcos Saraiva – Jornal OESTADO





* Sr. Leurinbergue Lima – MSL Estratégia