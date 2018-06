Ely Aguiar denuncia perseguição de Ivo Gomes contra FMs Plus e Paraíso em Sobral; vídeo

Emissoras denunciam irregularidades da gestão do prefeito e, agora, terão suas sedes demolidas sem qualquer negociação prévia.

O deputado estadual Ely Aguiar denunciou, nesta terça-feira (26), a perseguição do prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PDT), contra as FMs Plus e Paraíso. “Essas duas emissoras de rádio tiveram seus prédios praticamente demolidos, sem nenhuma negociação prévia”, afirmou o parlamentar.





“O que eu defendo aqui é a imprensa livre, a imprensa que possa dar suas informações. E nós, que estamos exercendo um cargo público, devemos aceitar todo tipo de crítica, seja ela qual for. E existem os meios legais quando você é caluniado de forma irresponsável. O que você não pode é perseguir os órgãos de imprensa”, denunciou.





Segundo o deputado, vários moradores de Sobral recorreram a ele para reclamar da “truculência” de Ivo para “calar a voz desas duas emissoras de rádio porque fazem oposição ao atual administrador da cidade”.





Confira na íntegra o pronunciamento:

