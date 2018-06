Garota de 15 anos fica em estado grave ao sofrer coice de animal em Assaré

Uma adolescente de 15 anos ficou em estado grave ao ser atingida por um coice de cavalo, em Assaré, neste domingo (24). Por volta das 18 horas, a Jovem Thaisa Soares Carneiro deu entrada no setor de emergência do Hospital Nossa Senhora das Dores daquele município, conduzida por seu pai, apresentando o quadro clínico de parada cardiorrespiratória em decorrência da pancada sofrida.





A equipe médica do hospital de Assaré conseguiu reanimar a vítima, e devido a gravidade do caso solicitou apoio ao Samu de Crato que encaminhou a UTI móvel que fez a transferência de Thaisa para o hospital Regional do cariri, em Juazeiro do Norte, onde permanece internada.





Fonte: Cariri Metropolitano