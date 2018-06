Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 5,5 MILHÕES na quarta-feira (06)

Aconteceu, na noite deste sábado (02), o sorteio do concurso 2046 da Mega-Sena , na cidade de Jataí (GO). Nenhum apostador acertou as seis dezenas e o prêmio máximo acumulou para R$ 5.500.000,00 milhões.





Confira os números sorteados:





03 - 06 - 11 - 27 - 28 - 46





De acordo a Caixa Econômica Federal, a Quina contou com 80 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 17.146,56 cada. Outras 4630 pessoas fizeram a Quadra e levarão R$ 423,24.





O próximo sorteio da loteria mais desejada pelos brasileiros acontece na quarta-feira (06), a partir das 20h (horário de Brasília).





A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 4,75 através do Sorte Online e pode ser feita até às 15h do dia do sorteio. Os bolões especiais ficam disponíveis até às 19h.





Como jogar naMega-Sena





Apostar na Mega-Sena e garantir a sua chance de ser o próximo milionário do país é bem simples. Através do Sorte Online, você ainda pode apostar sem enfrentar filas e com várias opções de pagamento.





Tudo o que você precisa fazer é escolher entre 6 e 15 números dos 60 disponíveis no volante da loteria. Acertando 6 dezenas você leva o prêmio máximo do concurso.