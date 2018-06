O Prefeito Carlos Roner participou na tarde desta quarta-feira (13) do 1º Encontro Nordeste Saúde da Família (Enesf), no Centro de Eventos em Fortaleza. O município de Coreaú recebeu a premiação do Selo Bronze de Qualidade 2018.





Coreaú conseguiu excelentes resultados com aprovação de 93%, conquistando assim o Selo Bronze.