Pediatra constrói posto de saúde para ajudar pessoas carentes no interior do Ceará

Um projeto realizado no distrito de Moitas, no município de Amontada, no Ceará, vem mudando a realidade da população. O projeto “Aprendendo a Pescar” foi criado pelo médico pediatra Jaime Andrade, que resolveu facilitar a vida dessa comunidade carente.





Para as mães, a iniciativa foi uma benção para a comunidade. “Quando as crianças estão doentes, era muito difícil. A gente tinha que se deslocar para muito longe”, comenta uma das mãe.





Os voluntários que ajudam o médico também são importantes para o projeto. “A palavra que me vem no momento é gratidão, por tudo aquilo que ele faz, não é todo mundo que tem um coração que ele tem”, afirma uma voluntária.





Só no período de um ano, o projeto “Aprendendo a Pescar” conseguiu atender cerca de 3.200 crianças, sem incluir os adultos beneficiados. (Tribuna do Ceará)