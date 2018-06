Preso fica entalado em buraco ao tentar fugir de Centro de Triagem

Durante a fuga, foi feito um buraco em uma das celas; quatro detentos conseguiram fugir.

Quatro internos fugiram e um ficou entalado em buraco feito no teto durante fuga no Centro de Triagem e Observação Criminológica (CTOC) na madrugada de domingo (24), em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza.





Segundo nota da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado do Ceará (Sejus), os presos conseguiram sair por meio de um buraco feito no forro de uma das celas. Um dos detentos ficou preso no buraco e precisou da intervenção do Corpo de Bombeiros para ser retirado.





A Sejus divulgou o nome dos foragidos: Marcos Antônio da Costa Silva, Jackson Monteiro Morlin, Francineudo Carneiro de Mendonça e Cleudiano Gomes de Lima.





(Tribuna do Ceará)