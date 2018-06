“Relincha Brasil!”, comenta promotor de Justiça do Ceará sobre decisão do STF

Corte declarou inconstitucional a prática de conduções coercitivas.

O promotor de Justiça do Ceará Alan Ferraz usou seu perfil no Twitter, nesta quinta-feira (14), para comentar a matéria do O Antagonista sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que declarou inconstitucional as conduções coercitivas, quando o alvo do mandato é levado por agentes para prestar depoimento.





“Vergonha!Vergonha!Vergonha! Relincha Brasil!”, twitou o promotor.





Confira: