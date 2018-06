SARGENTO NASCIMENTO E SUA EQUIPE APREENDE DROGAS NA CIDADE DE IPU/CE

Na manhã deste domingo, dia 17, por volta das 10h, o Sargento Nascimento e sua Equipe (CPI Norte) efetuaram a apreensão de drogas (maconha, crack e cocaína) na cidade de Ipu.





Um menor (17 anos) foi apreendido com as drogas. As drogas e o menor foram conduzidos para a Delegacia Regional de Tianguá, onde lavrado o procedimento policial cabível.





Os PMs que participaram da apreensão foram: Sargento Nascimento, Sargento Maria, Sargento Richeli, Cabo Nunes e Soldado Emerson.

Fonte: Sobral 24 horas