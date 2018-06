Sejus inicia contratação de mil candidatos a agente penitenciário

A partir de segunda-feira (18) começa entrega de documentação. O atendimento será feito de acordo com as regiões do concurso.

De segunda (18) a quinta (21) da próxima semana, os mil candidatos que tomarão posse no cargo de agente penitenciário da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado (Sejus) começam a ser atendidos na sede da Secretaria (R. Tenente Benévolo, 1055). A entrega da documentação e a realização dos exames são a reta final para a posse, marcada para o próximo dia três de julho, no Centro de Eventos do Ceará.





Entre os documentos necessários estão cópia do histórico escolar, CPF e documento de identificação e certificado de conclusão do Ensino Médio, comprovante de endereço e conta corrente no Bradesco, certidão de antecedentes criminais e de Ações Criminais da Justiça Militar da União.





Além disso, receberão o encaminhamento para os exames a serem realizados pela Coordenadoria da Perícia Médica do Estado. É exigido hemograma completo com plaquetas, audiometria, exame oftalmológico, eletroencefalograma, entre outros.





O atendimento acontecerá das 8h até 17h, será feito de acordo com as regiões do concurso e os candidatos receberão senhas por ordem de chegada. A segunda (18), por exemplo, é destinada ao Sertão dos Inhamus, Sertão Central, Baturité e Cariri.





Os dias 19 e 20 serão para a região metropolitana, sendo a terça (19) para os candidatos do sexo masculino aprovados entre o 1º e 278º lugar. Já os demais aprovados do sexo masculino, todas as aprovadas do sexo feminino e as pessoas com deficiência serão atendidas na quarta-feira (20). E o último dia (21) ficará para Litoral Oeste, Sobral/ Ibiapaba, Litoral Leste.