SOBRAL-CE: HOMICÍDIO BRUTAL É REGISTRADO NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA!

Um crime com requintes de crueldade foi registrado na tarde desta sexta-feira (22), por volta das 15:30h no residencial Nova Caiçara.





A vítima foi identificada por "Mister M", que foi assassinada brutalmente com várias pedradas e facadas. As vísceras do jovem ficaram expostas.





Os autores do crime fugiram e não foram localizados.





A Perícia esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML.